الإعصار المدمر “أمبان” نحو الهند وبنغلادش

2020/05/20 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يتوقع أن يضرب “أمبان” أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال، اليوم الأربعاء الهند وبنغلادش اللتين تخشيان تسجيل أضرار جسيمة وقامتا بإجلاء حوالى مليوني نسمة.وقبل وصوله، أدى الإعصار إلى مقتل متطوع في منظمة الهلال الأحمر في بنغلادش.وبسبب الرياح العاتية انقلب مركب للمنظمة غير الحكومية كان يساعد في إجلاء قرويين، في نهر […]

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