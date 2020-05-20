قرار البرلمان الايراني خطوة نحو الانقضاض على الصهاينة

2020/05/20 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أقر البرلمان الايراني امس الأول الاثنين مشروع (مواجهة الاجراءات العدائية للكيان الصهيوني) والذي يتضمن 16 بندا من بينها إلزام وزارة الخارجية بالعمل خلال فترة أقصاها ستة أشهر على توفیر التمهيدات اللازمة لانشاء قنصلية أو سفارة افتراضية لايران في القدس باعتبارها عاصمة فلسطين، وكذلك الزام اجهزة البلاد بتوظيف جميع طاقاتها الاقليمية والدولية لمواجهة […]

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