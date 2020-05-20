(صور) القوّات التركيّة الروسيّة تسيّر الدوريّة الـ12 في إدلب تزامناً مع استمرار الهدوء

2020/05/20 | 16:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيّرت القوّات الروسيّة والتركيّة صباح اليوم الأربعاء الدوريّة المشتركة الـ12 على الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة، المعروف بـ M4، وذلك تنفيذاً لاتفاق موسكو بشأن #إدلب المبرم في الخامس من شهر آذار /مارس الماضي.وقالت وزارة…

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