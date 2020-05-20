2020/05/20 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اتحاد القوى، النائب رعد الدهلكي، الأربعاء 20-5-2020، عن أسباب للخروقات الأمنية المتكررة في ديالى، قال إن لا علاقة لها بتنظيم داعش.

وقال الدهلكي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الخروقات الأمنية ليست وليدة هذاه اللحظة، ولكنها متجددة وتتكرر بين فترة وأخرى ويذهب بسببها الكثير من الضحايا خاصة في صفوف المدنيين"، مؤكدا أن "أهم أسباب الخروقات هي وجود جهات متنفذة تحمل السلاح خارج نطاق الدولة ولم يجرِ حتى الآن حصر السلاح، أو محاسبتها رغم كل الوعود بالإضافة إلى وجود مناطق رخوة وأمنية وهذا أمر مشخص".

وأضاف الدهلكي، أن "العلاقات بين مواطنين ورجل الأمن تحولت للأسف، الى عائق امام معاقبة الخارجين عن القانون"، داعيا "وزير الداخلية إلى إرسال قوة قتالية بقوة فوج الى ديالى لطمأنة الاهالي وتعزيز تطبيق القانون، لأن أي تردٍ في الملف الامني لا تقف انعكاساته في داخل أسوار ديالى بل تنتقل إلى محافظات اخرى ومنها بغداد العاصمة".

وشهدت محافظة ديالى، في الأيام الأخيرة، ارتفاعا واضحا في معدل الهجمات المسلحة، ينفذها مسلحو تنظيم داعش، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، والقوات الامنية.

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري، الأربعاء (20 أيار 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق باندلاع الحريق في الطابق الخاص بالعقود والمجالس التحقيقية في الوزارة.

وحذر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء (20 أيار 2020) مقتل 4 عناصر من منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، إثر غارة جوية على مخابئهم شمالي العراق.

وقالت الدفاع التركية، في بيان عبر تويتر، إنها "حددت بجهود الاستطلاع وال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، الأربعاء (20 أيار 2020)عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصناعة والمعادن السابق، صالح الجبوري.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في بيان، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لا علاقة لها بداعش.. نائب يكشف عن ’’أسباب’’ للخروقات الأمنية المتكررة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لا علاقة لها بداعش.. نائب يكشف عن ’’أسباب’’ للخروقات الأمنية المتكررة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).