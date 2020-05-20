النفط تصدر ايضاحاً بعد تصريحات نائبين عن موقف العراق من قرار أوبك خفض انتاج النفط

2020/05/20 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، ايضاحاً بشأ ن تصريحات لنائبين حول موافقة العراق على اتفاق خفض ا...





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