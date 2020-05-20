امانة بغداد تعلن اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس غداً الخميس

2020/05/20 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس غداً الخميس.وذكرت الامانة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”ملاكاتها في دائرة المشاريع، تمكنت من انجاز اعمال التخسف والهطول الارضي الحاصل في شارع ابو نؤاس وسبب قطع الشارع للمقطع القريب من جسر الجمهورية خلال الفترة الماضية”.واضافت، انها”انجزت […]

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