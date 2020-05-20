النفط: قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق

2020/05/20 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق "اوبك +" لم يكن فردياً.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً، وإنما سبق ذلك عرض المقترح والأسباب الموجبة على المجلس الوزاري للطاقة ومجلس الوزراء واستحصال موافقتهما قبل اعلان تأييد الاتفاق".وأعربت الوزارة عن استغرابها من التصريحات حول موافقة العراق على اتفاق خفض الانتاج الذي اتخذته منظمة (اوبك واوبك +) ووصفه بأنه "قرار فردي".وبينت "تعاملنا بواقعية وموضوعية مع قرار خفض الإنتاج، بعيداً عن الشعارات والمزايدات السياسية، ووضعنا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".ولفتت الى انها نشرت ايضاحاً بتاريخ 18 نيسان الماضي بينت فيه "جميع الخطوات المتخذة من قبل الوزارة، ولغاية الموافقة على اتفاق خفض الإنتاج".

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