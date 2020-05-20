بعد تزايد الهزات الارضية.. ظهور شقوق أرضية

2020/05/20 | 16:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديحقق فريق من وزارة النقل في حدوث "تشققات غريبة" في مناطق من محافظتي كربلاء والنجف أبلغ عنها مواطنون، فيما قالت الوزارة إن الهزات الأرضية تزايدت في الفترة الأخيرة.وأظهرت صور نشرها عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، شقوقا طويلة وعميقة، على ما يبدو، في مناطق مختلفة من محافظتيّ النجف وكربلاء.وقالت وزارة النقل في بيان إن "فريقا فنيا متقدما من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي ذهب إلى محافظتي النجف وكربلاء للوقوف ميدانياً حول المستجدات والتقارير الواردة بشأن وجود تشققات أرضية في تلك المحافظتين".واوضح مدير عام هيئة الرصد الزلزالي، علي صاحب البهادلي إن "الفرق انتقلت إلى منطقتي العباسية والحيدرية في النجف، وبدأت التواصل مع الشهود من أهالي تلك المناطق والقوات الأمنية فيها".وتابع "تم نصب أجهزة لغرض التقاط أية إشارات غير طبيعية من باطن الأرض".ونوهت الوزارة بأن "هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي مستنفرة جهودها وملاكاتها لرصد وتسجيل الهزات الأرضية التي تزايدت في الآونة الأخيرة".

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