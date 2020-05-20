السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط للهند في نيسان

2020/05/20 | 16:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات من مصادر أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في نيسان إذ جذبت تخفيضات حادة على أسعار الخامات السعودية شركات التكرير بثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وطلبت شركات التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، كميات أكبر من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في نيسان.



كان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي.

بلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة خمسة بالمئة عن آذار، لكن بانخفاض 4.1 بالمئة عن نيسان 2019، وفقا للبيانات.

وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واحتلت الإمارات المركز الثالث بين الموردين.

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