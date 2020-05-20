2020/05/20 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز: بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً، وإنما سبق ذلك عرض المقترح والأسباب الموجبة على المجلس الوزاري للطاقة و مجلس الوزراء واستحصال موافقتهما قبل اعلان […]
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وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً، وإنما سبق ذلك عرض المقترح والأسباب الموجبة على المجلس الوزاري للطاقة و مجلس الوزراء واستحصال موافقتهما قبل اعلان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: قرار خفض الإنتاج لم يكن فردياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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