النفط: قرار خفض الإنتاج لم يكن فردياً

2020/05/20 | 16:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “قرار خفض الإنتاج ضمن اتفاق اوبك + لم يكن فردياً، وإنما سبق ذلك عرض المقترح والأسباب الموجبة على المجلس الوزاري للطاقة و مجلس الوزراء واستحصال موافقتهما قبل اعلان […]

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