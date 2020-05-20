عضو في مجلس الشعب السوري: «برّادي فاضي مافيه غير المي وعايش متل هالشعب».

2020/05/20 | 16:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عضو مجلس الشعب السوري “محمد قبنض” المعارضة التي تدعم قانون «قيصر»، والذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السوريّة وأجهزة الاستخبارات في سوريا.وقال “محمد قبنض” في تغريدة له على موقع «تويتر» إن…

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