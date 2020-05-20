2020/05/20 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف : تمديد رفع حظر التجوال الصحي الى العاشرة مساء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف : تمديد رفع حظر التجوال الصحي الى العاشرة مساء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف : تمديد رفع حظر التجوال الصحي الى العاشرة مساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).