الوطني الكردستاني: لسنا مصرّين على أي مرشح للحقائب الشاغرة

2020/05/20 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، عدم إصرار القوى الكردية على أي مرشح للحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة الجديدة.

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