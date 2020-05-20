2020/05/20 | 16:52 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تعقد اجتماعها لمناقشة مستقبل مسابقة الدوري الممتاز وسط مقاطعة تامة من ادارات الأندية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تعقد اجتماعها لمناقشة مستقبل مسابقة الدوري الممتاز وسط مقاطعة تامة من ادارات الأندية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تعقد اجتماعها لمناقشة مستقبل مسابقة الدوري الممتاز وسط مقاطعة تامة من ادارات الأندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).