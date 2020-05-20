2020/05/20 | 16:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامسونغ تقدم للمرة الأولى حساسا للكاميرات بمزايا متطورة‎ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونغ تقدم للمرة الأولى حساسا للكاميرات بمزايا متطورة‎) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونغ تقدم للمرة الأولى حساسا للكاميرات بمزايا متطورة‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).