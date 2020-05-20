تحالفه : دعوات اقالة الحلبوسي الغرض منها “الحصول على مكاسب سياسية”

2020/05/20 | 16:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… رد تحالف القوى العراقية على دعوات نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عادا الغرض منها “الحصول على مكاسب سياسية”.وقال نائب رئيس كتلة “القوى العراقية” رعد الدهلكي اليوم الاربعاء إن “الغاية من الدعوات والتحركات النيابية لإقالة الجلبوسي، أخذ أكثر مكاسب سياسية، خصوصا نحن على أبواب اكتمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى […]

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