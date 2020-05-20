اللجنة المالية: القروض الداخلية لن تغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام

2020/05/20 | 16:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت اللجنة النيابية المالية، عن قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت آلية اللجوء إلى القروض الداخلية أو الخارجية.

قال الجبوري إن القروض الداخلية لن تغطي رواتب الموظفين في حال استمرت الأزمة حتى نهاية العام

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، الأربعاء 20 آيار/مايو، إن "الحكومة أعدت صيغة قانون، أرسلت إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية بالاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020".

وأضاف، أن "اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي، حيث يمكن مقاصة الأموال في المستقبل"، مبينًا أن "قيمة الرواتب تبلغ 6 تريليونات دينار شهريًا".

وأوضح، أن "إيرادات الدولة لا تتجاوز 1.5 تريليون دينار فقط، أي أن الدولة بحاجة إلى قروض بقيمة 4.5 تريليون دينار شهريًا لتأمين الرواتب فقط، ولابد من الاقتراض".

وأشار رئيس اللجنة المالية، إلى أن "القروض الداخلية يمكن أت غطي رواتب الموظفين على مدى 3 - 4 أشهر، وفي حل امتدت الأزمة حتى نهاية العام فسنحتاج إلى تدخل صندوق النقد أو البنك الدولي".

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