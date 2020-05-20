ما حقيقة تعيين شقيق أسماء الأسد حارساً على أموال رامي مخلوف؟

2020/05/20 | 16:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة العدل في الحكومة السورية، أنباءً عن تعيينها “فراس الأخرس” شقيق “أسماء الأسد” حارساً قضائياً على أموال “رامي مخلوف” ابن خال الأسد، بعد إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله.وذكرت الوزارة في بيان نشرته على…

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