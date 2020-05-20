تحركات نيابية لتغيير رئاسة مجلس النواب

2020/05/20 | 16:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تيار الحكمـة حسن فدعم، الاربعاء، وجود تحركات نيابية فردية لتغيير رئاسة مجلس النواب الحالية.وقال فدعم لـ /المعلومة/ إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحظى بدعم كبير من الكتل السياسية، لكن هنالك حديث يدور بشأن تغيير في هيئة الرئاسة بشكل كامل أو أحد أعضاءها”.وأشار الى أن “بعض النواب يتحركون […]

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