2020/05/20 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ادخل فيروس “كورونا” الذي قلب العديد من الموازين في العالم، قطعة ثالثة على بكيني السباحة، وبابتكار من مصممة ايطالية لاقت خطوتها رواجا واسعا.وعمدت مصممة الازياء الايطالية، تيزيانا سكاراموزو، إلى طرح تصاميم جديدة من ملابس السباحة النسائية البكينية مع قطعة ثالثة من نفس التصميم ولون القماش لتستخدم كمامة وسط ازمة كورونا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: كورونا يدخل الكمامة كقطعة “ثالثة” على البكيني النسائي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: كورونا يدخل الكمامة كقطعة “ثالثة” على البكيني النسائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).