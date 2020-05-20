رولز رايس.. أشهر مصنع لمحركات الطائرات تسرح 9 الاف شخص من طاقمها وسط أزمة الطيران في زمن كورونا

2020/05/20 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة اعلنت احد اشهر الشركات البريطانية لصناعة محركات الطائرات الكبيرة، رولز رويس، انها ستستغني عن 9 الاف وظيفة من طاقمها، وسط تراجع الايرادات في قطاع الطيران.ويبلغ طاقم الشركة العالمي 52 ألفا وقد تغلق مصانع للتأقلم مع سوق طيران أصغر بكثير بعد جائحة كورونا، وتصنع رولز-رويس، أحد أشهر شركات الصناعة البريطانية، محركات […]

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