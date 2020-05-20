مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” تسويق 1500 طن من محصول الحنطة لمناطق شرقي الرمادي

2020/05/20 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبارعلي داود الدليمي اليوم، اليوم الاربعاء، بان سايلو الرمادي شهد وصول اولى عمليات التسويق لمحصول الحنطة من مزارعي مناطق شرقي مدينة الرمادي للموسم الحصاد الحالي .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” مركز تسويق الحنطة في مدينة الرمادي شهد تسويق نحو 1500 طن من […]

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