2020/05/20 | 17:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة التربية عن عدم ممانعة وزارة الصحة على اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020.وقالت وزارة التربية في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الاربعاء إن “الصحة اوعزت بإجراء الامتحانات بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين صباحا سريريا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وبالتنسيق مع دوائر الصحة”.وأضاف أن “وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عدم ممانعة الصحة على اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عدم ممانعة الصحة على اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).