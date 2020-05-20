التربية تُصدر تعليمات جديدة لطلبة البكالوريا في العراق

2020/05/20 | 17:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة التربية ، اليوم الاربعاء، تعليمات خاصة بدخول الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، وحددت الطلبة المشمولين بها.

وأكدت الوزارة في بيان أن الدخول الشامل لطلبة (الصفين السادس الاعدادي بفروعه كافة والصف الثالث متوسط / المنتظمين بالدوام فقط) باستثناء الطلبة الخارجيين، سيكون للأسماء المرفوعة الى مراكز الفحص منذ بداية العام الدراسي، وان يكون الطالب قد ادى امتحانات نصف السنة بعضها أو جميعها، على ان تقوم اللجنة الامتحانية في كل مدرسة وبأشراف المشرف المتابع والاداري بتحديد الطلبة المشمولين بالدخول الشامل، اذ يتحملون المسؤولية كاملة في حال رفع اسماء الطلبة غير المشمولين بالامتحان.

يذكر ان وزارة التربية اعلنت عن جداول ومواعيد الامتحانات في وقت سابق من اجل إعطاء الفرصة الكافية للطالب لتحسين أدائه العلمي.

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