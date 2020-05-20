نائب عراقي: ضغوط على الكاظمي بشأن الوزارات المتبقية

2020/05/20 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب العراقي عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية علي البديري، الاربعاء، عن وجود ضغوط قوية من بعض الأطراف السياسية على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتث...

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