بعد رامي مخلوف.. هل أتى الدور على عائلة جود باللاذقية؟

2020/05/20 | 17:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت وزارة التجارة في الحكومة السورية، مؤقتاً، مستودعاً تابعاً لإحدى أكبر شركات المشروبات الغازية في سوريا، المملوكة لعائلة “#جود” المقربة من السلطات السورية.وذكر المكتب الصحفي لمدير التجارة الداخلية في اللاذقية “سامر السوسي” في تصريح…

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