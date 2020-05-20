السعودية: 2691 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/20 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا 74 % منهم من الذكور بينما 26% من الإناث ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا إن تم إجراء 18094 فحصا […]

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