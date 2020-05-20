بدءاً من اليوم.. إطلاق منحة الطوارئ للمتضررين جراء حظر التجوال

2020/05/20 | 17:32 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير العمل يعلن إطلاق منحة الطوارئ للمتضررين جراء حظر التجوال ابتداءً من اليوم

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