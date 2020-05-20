2020/05/20 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت محافظة بابل، اليوم الأربعاء، إغلاق منافذها اعتباراً من يوم غد الخميس، فيما حددت شرطاً مقابل السماح بدخول المحافظة.وقال المحافظ، حسين المنديل، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك: “إغلاق منافذ محافظة بابل اعتبارا من يوم غدا”.واردف: “يسمح فقط لحاملي بطاقة سكن صادرة من بابل حصرا بالدخول”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تغلق منافذها اعتباراً من يوم غد وتحدد شرطاً لدخول المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تغلق منافذها اعتباراً من يوم غد وتحدد شرطاً لدخول المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).