مع قرب حلول العيد.. النجف تغلق حدودها وتخفف القيود الداخلية

2020/05/20 | 17:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت خلية الأزمة في محافظة النجف، يوم الاربعاء، عدّة قرارات تزامنا مع حلول عيد الفطر، من بينها غلق المحافظة بشكل تام للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس الخلية المحافظ لؤي الياسري، إنه "الخلية قررت غلق المحافظة بشكل تام ومنع دخول اي عجلة لأي سبب كان بإستثناء الجنائز"، داعيا المسؤولين إلى "عدم استخدام سلطتهم على ضباط ومنتسبي السيطرات".

وأضاف الياسري، أن "الخلية قررت أيضا فتح المقاهي المفتوحة (الحدائق) شرط ان يلتزم أصحابها بالتعليمات الصحية التي ستصدر لاحقاً والمخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية وغلق محله"، لافتا إلى "الإبقاء على الحظر وتمديده خلال اسبوع العيد الى العاشرة مساءً مع التشديد على الإلتزام بالسلامة الصحية".

كما قررت الخلية وفقا للياسري "إعادة فتح المسابح وصالونات الحلاقة شرط الالتزام بالسلامة الصحية".

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