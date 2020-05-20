أمانة بغداد : اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس غداً الخميس

2020/05/20 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت امانة بغداد، اعادة افتتاح الجزء المغلق من شارع ابو نؤاس غداً الخميس.وقالت الأمانة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “دائرة المشاريع تمكنت من انجاز اعمال التخسف والهطول الارضي الحاصل في شارع ابو نؤاس وسبب قطع الشارع للمقطع القريب من جسر الجمهورية خلال الفترة الماضية “.وأضافت، أنه “تم استبدال التربة ودك الركائز […]

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