2020/05/20 | 17:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تصدر تعليمات جديدة بخصوص امتحانات البكالوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصدر تعليمات جديدة بخصوص امتحانات البكالوريا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصدر تعليمات جديدة بخصوص امتحانات البكالوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).