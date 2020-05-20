2020/05/20 | 17:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يعلن اطلاق منحة الطوارئ اعتبارا من اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/20 | 17:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يعلن اطلاق منحة الطوارئ اعتبارا من اليوم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يعلن اطلاق منحة الطوارئ اعتبارا من اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).