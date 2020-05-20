وزير التعليم يوجه دعوة للجامعات والكليات الاهلية بتخفيض الاجور الدراسية ويلوح بقرار وزاري بشأنها بعد العيد

2020/05/20 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

على الجامعات والكليات الاهلية كافة تخفيض الاجور الدراسية لجميع الطلبة وتقسيم الاقساط لهم الى اكثر من دفعة واحدة تخفيفا على عوائلهم في ظل هذة الظروف الاستثنائية ....سانتظر هذة المبادرة من الكليات الاهلية بصورة تلقائية واذا لم يتم ذلك ساقوم بنفسي باصدار قرار لتخفيض الاجور الاسبوع ما بعد عطلة العيد

الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع قطاع التعليم العالي في العرا

بغداد اليوم-بابل

أعلنت محافظة بابل، الأربعاء (20 أيار 2020) إغلاق منافذها اعتباراً من يوم غد الخميس، فيما حددت شرطاً مقابل السماح بدخول المحافظة.

وقال محافظ بابل، حسين منديل، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك: "إغلاق منافذ محافظة بابل اعت

بغداد اليوم-النجف

أصدرت خلية الازمة بمحافظة النجف، الأربعاء، 4 قرارات جديدة، من بينها إغلاق المحافظة بفترة العيد، وتحديد ساعات الحظر الشامل.

وقال رئيس خلية الأزمة في النجف، لؤي الياسري، في بيان، أن الخلية صوتت على "غلق المحافظة بشكل تام، و

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