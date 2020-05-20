رئيس البرلمان ووزير التعليم يبحثان سبل اتخاذ اجراءات لمعالجة اوضاع الطلبة مع استمرار ازمة كورونا

2020/05/20 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس النواب يستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع قطاع التعليم العالي في العراق، وأهمية تطوير البيئة الجامعية وفق خطط عمل جديدة بما يناسب أهدافها العلمية، وبحث إمكانية فتح فروع للجامعات الدولية والعالمية في العراق.

كما بحث اللقاء ضرورة اتخاذ إجراءات تعالج وضع الطلبة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمرُّ بها البلاد بسبب جائحة كورونا، والتي أثَّرت بشكل كبير على قطاع التعليم.

==========المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب20 أيار 2020

بيان رسمي

على الجامعات والكليات الاهلية كافة تخفيض الاجور الدراسية لجميع الطلبة وتقسيم الاقساط لهم الى اكثر من دفعة واحدة تخفيفا على عوائلهم في ظل هذة الظروف الاستثنائية ....سانتظر هذة المبادرة من الكليات الاهلية بصورة تلقائية واذا لم يتم ذلك ساقو

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