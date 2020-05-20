خلاف عائلي يتسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار

2020/05/20 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان خلاف عائلي تسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار.

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