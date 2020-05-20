2020/05/20 | 17:39 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلاف عائلي يتسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان خلاف عائلي تسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار.
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خلاف عائلي يتسبب بمقتل 5 اشخاص من عائلة واحدة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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