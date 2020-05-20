نفط الوسط يستدعي شنيشل لمخالفته التعليمات وحضوره لمؤتمر

2020/05/20 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأرسلت إدارة نادي نفط الوسط كتاب استدعاء لمدرب الفريق راضي شنيشل على خلفية حضور مؤتمر المدربين والهيئة التطبيعية الذي حضره 3 مدربين فقط وعقد ظهر اليوم الاربعاء في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال أمين سر النادي سعد كاظم في تصريح أن" الإدارة طلبت استدعاء المدرب راضي شنيشل للاستفهام عن سبب حضوره المؤتمر مع الهيئة التطبيعية رغم أن الإدارة قاطعت المؤتمر بالاتفاق مع جميع الأندية".وأشار إلى أن "الإدارة أبلغت المدرب في وقت سابق عدم موافقتها على حضوره المؤتمر لأنه لم يأت وفق السياقات المهنية ويعد تدخل بعمل الإدارة وترفض الأندية الاتصال المباشر بالمدربين دون إيعاز من إدارات الأندية".يذكر أن 3 مدربين فقط حضروا الاجتماع هم "راضي شنيشل وباسم قاسم وحسن أحمد".

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