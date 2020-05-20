بسبب كورونا… إعفاء منشآت سياحية سورية من رسوم وبدلات استثمار

2020/05/20 | 17:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفى المجلس الأعلى للسياحة التابع للحكومة السورية، المنشآت السياحية الصغيرة، والمتوسطة من بدلات الاستثمار ورسوم الإدارة المحلية، وذلك بسبب توقفها عن العمل ضمن إجراءات الاحتراز من فيروس #كورونا المستجد.كما وافق المجلس على منح قروض…

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