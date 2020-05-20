2020/05/20 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ عبد اللطيف الهميم الرئيس السابق لديوان الوقف السني في العراق أن القدس لن تعود لنا بالدعوات الصالحات، القدس لن تعود بغير قتال حتى وإن تبرأ ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. الشيخ الهميم: القدس لن تعود الا بالقتال ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. الشيخ الهميم: القدس لن تعود الا بالقتال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).