2020/05/20 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رفع 5 من العاملين بشركة ماكدونالدز في ولاية شيكاغو الأميركية، دعوى قضائية جماعية ضد الشركة متهمينها بعدم اتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن كورونا وبتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر.ووفقا لنسخة من الدعوى التي قدمها المتحدث باسم الموظفين الخمسة، فإن ماكدونالدز لا توفر مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات، ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحدهم بفيروس كورونا.من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوى قضائية ضد “ماكدونالدز” بسبب كورونا!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوى قضائية ضد “ماكدونالدز” بسبب كورونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).