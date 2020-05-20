وزير الداخلية يصدر توجيهات مشددة بشأن تعامل منتسبي الوزارة مع المواطنين

2020/05/20 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

وزير الداخلية يؤكد على رفض كل اشكال التصرفات الفردية غير الأخلاقية والقانونية التي لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة======================

وجه وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية كافة بأهمية رفض كل اشكال التصرفات الفردية غير الأخلاقية والقانونية التي لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة ولا تعبر عن ابناء وزارة الداخلية وخلقهم والتزامهم العالي .

كما شدد سيادته على اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المسيئين والمخالفين لأحكام القانون والدستور مع ضرورة أن يقوم القائد والمسؤول بالمتابعة الميدانية لمعيته وان تتولى الأجهزة الرقابية المعنية القيام بواجباتها كما ينبغي تلافيا لوقوع هذه الإشكالات .

كما اكد السيد الغانمي على الارتقاء بعمل مؤسسات وتشكيلات وزارة الداخلية كافة ،وبما يعزز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن واعتماد السياقات القانونية في التعامل بينهما لحلحلة اي عارض او سوء فهم قد يحصل في التعامل بين القوات الأمنية والمواطن الكريم لضمان حق الأطراف جميعا .



ومن اجل عدم تشويه صورة رجل الأمن وتضحياته الكبيرة على مدار سنين طوال جراء تصرفات فردية غير مسؤولة من البعض من منتسبي القوات الامنية .

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