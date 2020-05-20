3 محافظات عراقية تغلق حدودها وتفرض إجراءات مشددة بفترة العيد لمنع تفشي كورونا

2020/05/20 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت 3 محافظات عراقية أغلاق حدودها وفرض إجراءات مشددة قبل حلول فترة العيد واثناءها وحتى نهاية الأ...





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