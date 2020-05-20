الكشف عن الهيكل الجديد لقادة «داعش» في العراق.. هل سيعود التنظيم مُجدّداً؟

2020/05/20 | 18:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انهيار خلافته العام الماضي، أعاد #داعش تنظيم هياكله، وقد ظهرت صورة أوضح لقيادته، في مرحلة ما بعد الخلافة، من التفاصيل التي جمعتها أجهزة المخابرات العراقية.وفيما يلي تحليل حصري لجهود التنظيم لإحياء نفسه مؤسساتياً…

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