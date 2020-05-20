2020/05/20 | 18:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان: ماضون باستئناف الدوري الممتاز وسنطبق اللائحة على الأندية الرافضة

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