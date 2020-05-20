شاهد صور مخيفة لمقبرة السفن في فرنسا،،البارجات بأسلحتها من مجد المعارك الى الصدأ والنسيان

2020/05/20 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت صحيفة الصن البريطانية، صوراً لمقبرة السفن الحربية في إحدى المرافىء في منطقة بريتاني، والتي تعد “نقطة الاستراحة الاخيرة” للبارجات التي كانت يوماً ما في طليعة الاسطول القتالي الفرنسي.وجال احد المصورين مع فريقه في ثلاث سفن حربية متقاعدة راسية إلى جانب بعضها البعض.

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