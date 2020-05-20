اعتبارا من الشهر الحالي.. تربية ميسان تطلق رواتب التعيين الجدد

2020/05/20 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف مدير تربية ميسان رياض الساعدي عن موافقة وزارة المالية بإطلاق رواتب التعيين الجدد في تربية ميسان وقال الساعدي لـ(المستقلة) أن دائرة الموازنة في وزارة المالية اطلقت رواتب التعيين الجدد على ملاك المديرية بصفة مدرس ومعلم وموظف والبالغ عددهم ٢٣٦٠ ، مؤكدا بان الصرف سيكون من هذا الشهر ومن تاريخ المباشرة.وقدم الساعدي […]

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