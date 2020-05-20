ذي قار.. رجل يفتح النار على أسرة طليقته فيخلف مجزرة وراءه

2020/05/20 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بأن رجلاً فتح النار على أسرة طليقته فقتل 5 من أفرادها جراء خلاف عائلي في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص من عائلة واحدة في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار لقوا حتفهم على خلفية خلاف عائلي بين طليق وأهل زوجته".

وأوضح أن "الطليق فتح النار على أسرة طليقته ما أوقع القتلى، قبل أن يلوذ بالفرار"، دون الإشارة إلى طبيعة الخلاف العائلي.

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