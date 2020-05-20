الإعلان عن تحالف جديد يضم 25 من القوى السياسية الكردية في سوريا

2020/05/20 | 18:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن 25 حزباً وحركة سياسية كردية سورية، عن تشكيل إطار سياسي جديد تحت اسم “أحزاب الوحدة الوطنية الكردية”.وضم التحالف الجديد، “حزب الاتحاد الديمقراطي” و4 أحزاب من التحالف الوطني الكردي، وجميع أحزاب اتحاد اليساريين والديمقراطيين…

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