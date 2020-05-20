2020/05/20 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: يوم القدس عبر عن التزام ايران الثابت بقضية فلسطين والجهاد من اجلها وعدم التخلي عنها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: يوم القدس عبر عن التزام ايران الثابت بقضية فلسطين والجهاد من اجلها وعدم التخلي عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).