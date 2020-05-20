شفاء 17 مصاباَ بكورونا في كربلاء

2020/05/20 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله /..أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن شفاء 17 مصابا بفايروس كورونا المستجد في المحافظة “.وذكر مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “17 مصابا بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء من فايروس كورونا وغادروا ردهة الحميات ( الحياة ) في مدينة […]

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